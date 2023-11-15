انقسام في ريال مدريد مجددًا بسبب مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير إعلامية، أنه لا يوجد إجماع داخل ريال مدريد بشأن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وحدث انقسام داخل النادي الأبيض، هناك من يراهن على نسيان مبابي نهائيا، وجهة أخرى تصر على التعاقد مع المهاجم الفرنسي الصيف المقبل.

والاختلافات حدثت بسبب ظهور جود بيلنجهام وتطور فينيسيوس ورودريغو، بالإضافة إلى الوصول المتوقع للشاب البرازيلي إيندريك في الصيف المقبل أيضا، وحال وصول إيندريك ومبابي معا، فلن يحصل أحدهما على فرصة اللعب، لذلك تعارض مجموعة قدوم نجم باريس سان جيرمان، أما الفئة الأخرى ترى أن وصول مبابي سيمنح الفريق المزيد من الإمكانات الهجومية وأن اللاعبين العظماء لديهم دائما مكان في ريال مدريد.

وستكون عملية انتقال مبابي مكلفة للغاية على الرغم من أنه سيصل مجانا، لكن ريال مدريد سيدفع له مكافأة انتقال عالية، كما أن مبابي لا يبدو أنه على استعداد للحصول على 10 ملايين يورو كراتب سنوي مثل الإنجليزي بيلنغهام، ومن الممكن أن يكسب الفرنسي حوالي 35 مليون يورو راتبا صافيا، ما قد يؤدي إلى ظهور صراعات في غرفة تبديل الملابس بسبب الفارق الكبير في الرواتب بين مبابي والبقية، وهو ما لا تريد حدوثه المجموعة الرافضة.

أما الآخرون الذين يراهنون على مبابي، فيعتبرون أن وصول الفرنسي سيعني زيادة في الدخل، ولقد حدث بالفعل مع بيلنجهام الذي أصبح يبيع أكبر عدد من القمصان في أوروبا.