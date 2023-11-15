معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لودية توت عنخ أمون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ أمون الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الثنائي محمود حمدي " الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري قد خاض تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بعد قليل أمام توت عنخ أمون.

وخاض اللاعبان تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال الفترة المقبلة.

