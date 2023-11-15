مهاجم ريال مدريد يسخر من بيكيه ويدافع عن لامين يامال

سخر خوسيلو مهاجم نادي ريال مدريد، من جيرارد بيكيه قائد برشلونة الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة، مدافعًا عن لامين يامال نجم الفريق الكتالوني.

وكان بكيه قد قال خلال حواره مع إذاعة “RAC1” الكتالونية، أن لقب ريال مدريد الأخير في دوري أبطال أوروبا لن يتذكره أحد.

ورد خوسيلو مهاجم ريال مدريد المعار من إسبانيول عبر إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية قائلًا: “اللعنة، إذا كنت لا تتذكر هذا اللقب، فأنا لا أعرف أي واحد ستتذكره، ليس فقط بسبب ما حدث في مباريات برشلونة الأخيرة”.

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وأضاف: “تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الأخير لن ينسى أبدًا، ليس فقط من الناحية الكروية ولكن بسبب كل ما حدث”.

وتابع: “لا أعلم لماذا يقول بيكيه ذلك، ولكن ربما لأنه من برشلونة وحسود لما يحققه ريال مدريد”.

وعن هجوم الإعلام على لامين يامال نجم برشلونة بسبب موقفه الأخير مع البولندي ليفانوفسكي أوضح: “يامال جوهرة تمتلكها إسبانيا، فعلينا دعمه ومساعدته يوميًا، ولم نتحدث معه عما يقال في الإعلام”.

واختتم: “يامال لاعب شاب رائع وما نستطيع فعله في المنتخب هو دعمه لأنه سيكون مهمًا لإسبانيا وسئمنا بسبب ما يحدث معه”.