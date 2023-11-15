عمر كمال إلى الاهلي.. 3 شروط من فيوتشر لإتمام الصفقة

وضعت إدارة نادي مودرن فيوتشر 3 شروط لاتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الأول إلى صفوف الاهلي.

وارتبط اسم عمر كمال خلال الفترة الماضية بالإنتقال إلى صفوف الاهلي لتدعيم صفوفه، في ظل رغبة اللاعب لإرتداء قميص القلعة الحمراء.

وأفادت تقارير، أن إدارة مودرن فيوتشر توافق على انتقال عمر كمال إلى الاهلي ولكن وضعت 3 شروط لاتمام الصفقة.

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وأوضحت: “فيوتشر يشترط بيع عمر كمال إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وليس بعد نهاية الموسم، نظرا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي”.

وأشارت إلى أن نادي فيوتشر يرغب في التعاقد مع لاعبين من الاهلي، على سبيل الإعارة لاتمام انتقال عمر كمال إلى القلعة الحمراء.

واختتمت: “إدارة فيوتشر حددت مبلغ مالي محدد، للتخلي عن خدمات عمر كمال، إضافة إلى ضم بعض اللاعبين ضمن الصفقة”.