موعد مباريات الزمالك في نوفمبر بعد نهاية فترة التوقف الدولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى.

واستطاع الزمالك التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2022-2023، بعد الإطاحة بنظيره بيراميدز، في نصف النهائي والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

موعد مباريات الزمالك في نوفمبر

يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، بملاقاة نظيره أبو سليم الليبي على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى بدور المجموعات.

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ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وسيلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري، يوم 29 نوفمبر على ملعب الأخير باستاد السلام.

وستقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الحالي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.