موعد مباريات الهلال في نوفمبر بعد التوقف الدولي.. أبرزها ديربي النصر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهات قوية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكان فريق الهلال قبل فترة التوقف قد فاز على نظيره التعاون بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.

مباريات الهلال بعد فترة التوقف الدولي

سيلاقي فريق الهلال نظيره الحزم في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والمقرر لها يوم السبت 25 نوفمبر.

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وسيلاقي فريق الهلال السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي، في مجموعات دوري أبطال آسيا، المقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، من خوض 13 مباراة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في مواجهتين.

كما يتصدر فريق الهلال المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، من خوض 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 1.