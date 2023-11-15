موعد مباريات الاهلي في نوفمبر بعد نهاية فترة التوقف الدولي.. بداية أفريقية

ينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي العديد من المواجهة القوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي سواء على مستوى الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

ويستعد أيضًا النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل.

ولعب المارد الأحمر اخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي ضد فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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مباريات الاهلي بعد فترة التوقف الدولي

يلتقي فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره نادي ميدياما الغاني يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود المارد الأحمر مجددًا إلى الدوري المصري لملاقاة فريق سموحة السكندري يوم الثلاثاء 28 نوفمبر في الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

وكان النادي الأهلي قد ودع بطولة دوري السوبر الأفريقي من دور نصف نهائي أمام نادي صن داونز بعد الخسارة بهدف نظيف بمجموع اللقائين ذهابًا وإيابًا.