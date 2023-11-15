آرسنال يستهدف التعاقد مع نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن وجود اهتمام كبير من جانب نادي آرسنال المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لضم روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي.

ويأمل نادي آرسنال إلى التعاقد مع نيفيز في الشتاء القادم بسبب إصابة لاعبه، توماس بارتي، في الركبة وغيابه لفترة طويلة.

ويرغب النادي الإنجليزي في التوقيع مع النجم البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري حيث يرغب في استغلال صعوبة انتقال نيفيز إلى نيوكاسل لخطفه في الشتاء.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية فإن نادي نيوكاسل كان يرغب في التعاقد مع نيفيز معارًا من الهلال، لكن الأندية الإنجليزية ستحرمه من هذا الأمر من أجل تعويض إيقاف ساندرو تونالي.

وتعرض اللاعب تونالي لإيقاف نظرًا لتورطه في المراهنات على نتائج المباريات ولن يشارك في أي أنشطة رياضية لمدة 10 أشهر