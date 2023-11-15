يبتعد عن الصدارة بـ7 أهداف.. ترتيب صلاح في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عمارة:

يبتعد اللاعب المصري محمد صلاح بفارق 7 أهداف عن صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2023-2024.

البالغ من العمر 31 عامًا لا يتوقف عن تقديم مستويات مذهلة مع ليفربول، منذ انضمامه في صيف 2017.

صلاح سجل حتى الآن 12 هدفًا خلال 17 مباراة في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، مع تقديم 4 تمريرات حاسمة.

الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على تصنيف اللاعبين وفق عدد الأهداف المسجلة فقط في منافسات الدوريات المحلية.

الحسابات تعتمد على تحويل عدد الأهداف إلى نقاط

وتختلف معادلة تحويل الأهداف إلى نقاط من دوري أوروبي إلى آخر.

على سبيل المثال يساوي الهدف في الدوريات الخمس الكبرى نقطتين، بينما يعادل 1.5 نقطة و1 نقطة وأحيانًا 0.5 نقطة في دوريات أخرى.

المعادلة يتم احتسابها وفق قوة الدوريات وترتيبها بين الأفضل في أوروبا.

وقطعت بعض الدوريات شوطًا كبيرًا في منافساتها في بعض الدول الأوروبية كالنرويج وليتوانيا ولاتفيا وغيرها.

ولم تنتصف المنافسات في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن، إذ مر من الإنجليزي 12 جولة، الإسباني 13 جولة، الإيطالي 12 جولة، الفرنسي 12 جولة والألماني 11 جولة.

ترتيب صلاح

يتصدر الإنجليزي هاري كين من بايرن ميونيخ، سباق الحذاء الذهبي بـ17 هدفًا، يليه الغيني سيرهو جراسي بـ15 هدفًا، رغم أن كليهما خاض عدد مباريات أقل من المنافسين.

ويظهر محمد صلاح سادسًا بـ10 أهداف في قائمة الحذاء الذهبي بين نجوم الدوريات الخمس الكبرى، على النحو الآتي:

1- الإنجليزي هاري كين من بايرن ميونيخ: 17 هدفًا

2- الغيني سيرهو جراسي من شتوتجارت: 15 هدفًا

3- الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان: 13 هدفًا

3- النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 13 هدفًا

5- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر: 12 هدفًا

6- المصري محمد صلاح من ليفربول: 10 أهداف

6- الإنجليزي جود بيلينجهام من ريال مدريد: 10 أهداف

يشار إلى أن النرويجي إيرلينج هالاند آخر من حقق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2022-2023، برصيد 36 هدفًا أحرزها في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي.