تفاصيل جلسة الخطيب مع شركة الكرة بحضور عدلي القيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع شركة الكرة، أمس، داخل مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق الأحمر.

وعلم موقع الخليج 365، أن الخطيب عقد جلسة مع شركة الكرة برئاسة عدلي القيعي، وتحدث خلالها عن الملفات المختلفة، سواء عن الوضع الحالي للفريق، أو تدعيمات شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع شهد وضع خطة عمل المرحلة المقبلة، من أجل النهوض بفريق الكرة، على جميع المستويات.

وأضاف المصدر، أن محمود الخطيب استغل تواجده في النادي، وعقد جلسة مع مسئولي الأكاديميات، واستمع لمطالب بدر رجب ووليد سليمان، مسؤولي قطاع الناشئين.