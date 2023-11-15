"قوليله يركز".. خطيبة مروان عطية تنشر هذه الصورة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نشرت سلمى عسكر خطيبة لاعب خط وسط النادي الأهلي مروان عطية، صورة لهما عبر حسابها الخاص على منصة "تويتر"، وعلقت " كده كده بحبك".

وعلق مروان عطية على الصورة "ربنا يخليكي ليا وتفضلي دايما في ضهري"، وأضاف أحد الجماهير "الامل فيكي ترجعيه لمستواه"، وأضاف آخر "قوليلوا بالله يركز شوية في الملعب كل الدعم والله بس محتاجين شوية تركيز".

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وانضم مروان عطية إلى النادي الأهلي في موسم 2022/23 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 840 مليون يورو.

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