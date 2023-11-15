"جماعة مسلحة".. قصة اختطاف وعودة والد نجم ليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اجتمع الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي بوالده الذي تعرض للاختطاف لمدة 12 يوما، والتقى الثنائي في مشهد مؤثر بعد سفر الأخير إلى بلاده للمشاركة في مباراة البرازيل وارتدى والده قميص كتب عليه: "لا مزيد من الاختطاف".

تعود القصة إلى يوم 28 أكتوبر السابق، عندما قامت مجموعة مسلحة "جيش التحرير الوطني" باختطاف والدا لاعب ليفربول، لويس مانويل، سيلينيس ماورولاندا من محطة وقود على درجات نارية خلال عودتهما من إحدى الأسواق.

وتحركت الجهات الأمنية سريعات وتمكنت من استعادة والدة لويس دياز (سيلينيس) في نفس اليوم، وبقي والد لاعب ليفربول الإنجليزي تحت أيد العصابة لمدة 12 يوما، إذ أطلقوا سراحة يوم الخميس الماضي.

وقبل إطلاق سراحة، أصدرت الجهة الخاطفة بيانا: "الجبهة ستقوم بإطلاق سراحه لأنه أحد أفراد عائلة رياضي عظيم نحبه جميعاً ككولومبيين، من هذه اللحظة فصاعداً، تبدأ عملية الإفراج ونريد تجنب أي حادثة".

ولم يجتمع اللاعب بوالده إلا عندما عاد إلى كولومبيا، أمس، للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة البرازيل المقرر لها غدا الخميس، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وغاب دياز عن مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي بسبب حادثة اختطاف والده، وعندما شارك في مباراة لوتون تاون سجل هدف التعادل ورفع قميصه ليكشف عن رسالة لوالده: "الحرية لأبي".

وكتب لويس دياز رسالة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "اليوم لا يتحدث إليكم لاعب كرة القدم، بل يتحدث اليوم لوتشو دياز، نجل لويس مانويل دياز، والدي عامل لا يكل ويشكل دعماً كبيراً للعائلة، وتعرض للاختطاف، أطالب جيش التحرير الوطني الإفراج الفوري عن والدي، وأطالب المنظمات الدولية بالعمل من أجل تحريره، في كل ثانية ودقيقة تزداد معاناتنا، والدتي وإخوتي، ونشعر باليأس وليس لدينا حديث لوصف ذلك، المعاناة ستنتهي عند عودته إلي".

وعلق المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب على ما تعرض له والد لاعب الفريق وقال: "رسالة دياز أمر عاطفي ورائع جداً، لكن المشكلة الحقيقية لم تُحل حتى الآن، نريد أن نمنح فرصة لتصفية ذهنه قليلاً عن هذه الأحداث، والعلامات الواردة من كولومبيا إيجابية، ولكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي نرغب في سماعه، ولم يحدث الشيء الأهم حتى الآن".

اقرأ أيضًا:

بعد اختطاف 12 يوما.. لاعب ليفربول يجتمع بوالده (فيديو)

كريستيانو يزين قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي ليختنشتاين وآيسلندا

ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب في تصفيات كأس العالم؟