قبل صدام الفجر.. كم عدد الأهداف التي سجلها ميسي ضد الأوروجواي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تشهد فترة التوقف الدولي الكثير من اللقاءات القوية، ومن ضمن تلك المباريات، الأرجنتين ضد الأوروجواي التي تقام فجر الجمعة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وواجه منتخب الأرجنتين نظيره السيليستي في الكثير من المباريات نظرا لوجودهم في نفس القارة، وعرف ليونيل ميسي ضدهم طريق المرمى جيدا.

ماذا قدم ليونيل ميسي أمام الأوروجواي؟

ستكون هذه المباراة الثالثة عشرة لميسي ضد منتخب أوروجواي، حيث التقى الثنائي في 12 مناسبة، ضمن منافسات الكوبا وتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ومباراة ودية.

وسجل الأرجنتيني 6 أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز في ثمان مباريات وخسر أثنين وسيطر التعادل على مواجهتين.

وشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في 178 مباراة وبواقع"14.770" ألف دقيقة، ساهم خلالها بـ 162 هدف، سجل 106 وصنع 56 تمريرة حاسمة، لذلك هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.