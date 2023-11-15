حصيلة لا تعكس الواقع.. ماذا قدّم منتخب مصر في تصفيات المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام جمال:

يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بخوض أول جولتين في توقف نوفمبر الحالي.

قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كانت قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات مونديال 2026 على أرضه بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى يوم الخميس المقبل، فيما يحل ضيفا على سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر بالجولة الثانية.

ماذا قدّم منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

ستكون هذه هي النسخة الـ16 لكأس العالم التي يشارك منتخب مصر في تصفياتها، من أصل 23 نسخة للبطولة (باحتساب مونديال 2026).

ويشارك منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بانتظام منذ نسخة 1974، وقبلها خاض غمار التصفيات مرتين، حيث تأهل عام 1934 وأخفق في 1954.

وإجمالا تأهل المنتخب المصري 3 مرات فقط إلى نهائيات كأس العالم أعوام 1934 و1990 و2018، فيما لم يتمكن من التأهل في 12 نسخة.

يأتي ذلك على الرغم من أن منتخب مصر يملك سجلا لا بأس به في مجمل مباريات التصفيات، حيث خاض 101 لقاء، فاز في 57 منها، بنسبة انتصارات 56.4%، بجانب 21 تعادلا و23 هزيمة.

وسجل "الفراعنة" 176 هدفا في محاولات الوصول إلى المونديال، فيما استقبل مرماهم 94 هدفا.

جدير بالذكر أن تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا شهدت أكبر عدد من المباريات لمنتخب مصر في نسخة واحدة لتصفيات المونديال (13 مباراة)، فاز في 9 منها وتعادل مرة وخسر 3 مرات، مسجلا 22 هدفا بينما استقبل 7 أهداف.

المفارقة أن الجيل الذهبي لمنتخب مصر آنذاك لم يتمكن من التأهل للمونديال الذي أقيم في جنوب أفريقيا، بعد الخسارة أمام الجزائر في المباراة الفاصلة (0-1).