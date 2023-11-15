وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على لقاء الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وشهد اللقاء، حضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، وتناول سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد.

وأكد وزير الشباب على حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج.

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة دائما حريصة على إشراك شباب المصريين فى الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب، وأيضا ضرورة وأهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.