شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة البارالمبى يفوز على اليابان ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس فى الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/0 فى مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التى تقام بمصر

وجاء الفوز على اليابان ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة .

ونجح منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة للرجال، فى الفوز على نظيره الراوندي، بنتيجة 3 /0 في دور الـ 16 بالبطولة التى تقام بالعاصمة الإدارية وتستمر حتى السبت المقبل، في آخر محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال، كلا من: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.