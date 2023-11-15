شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطلب تقريرا شاملا عن أبو سليم قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للزمالك ، من جهازه المعاون كل المعلومات عن فريق أبو سليم الليبى، لتجهيز تقرير شامل عن الفريق قبل مباراة 26 نوفمبر الجاري والتى تجمع الفريقين فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية

ومن المقرر أن يعقد معتمد جمال جلسات متتالية مع لاعبي الفريق من أجل شرح طريقة لعب الفريق الليبى للتركيز والإستعداد الأمثل لهذه المباراة المرتقبة.

وطلب المدير الفنى من الجهاز المعاون أن يتضمن التقرير طريقة لعب الفريق الليبى فى بناء الهجمات،وكيفية اختراق صفوف الخصم، بالإضافة إلى أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم حتى يتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف داخل الفريق الليبى

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية التى تضم معه، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.