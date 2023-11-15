شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الزمالك لمواجهة أبو سليم فى الكونفدرالية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى في اطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام يوم 26 نوفمبر الجاري

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق ساجرادا الانجولى، و سوار الغينى وابو سليم الليبى.

واتخذ الزمالك عدة خطوات لضمان الاستعداد الجيد للمباراة منها استغلال فترة التوقف فى خوض مباريات ودية و تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين بالإضافة إلى التدريب على فترتين و جمع كل المعلومات عن الفريق الليبى

المباريات الودية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى اليوم الأربعاء أمام فريق توت عنخ أمون أحد فرق دورى القسم الثالث، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

تصعيد الناشئين

قام معتمد جمال بتصعيد كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للقاء أبوسليم وجاء تصعيد الثنائي وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول، وتعويض غياب تواجد أكثر من لاعب مع منتخبي مصر الأول و الأولمبي.

ويجيد محمد صلاح اللعب كجناح هجومي ويتم تصعيده بشكل شبة دائم مع الفريق الأول، في حين يجيد أيمن الجزار في مركز الظهير الأيمن.

التدريب على فترتين

استقر الجهاز الفنى على خوض التدريبات على فترتين، حيث تكون الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصرًا ،لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفيدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.