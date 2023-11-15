شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 2023-2024، حيث يتأهل 28 ناديا من أصل 56 شاركوا في القرعة إلى الدور التمهيدي الثالث ثم يتأهل 14 ناديا إلى جانب 18 فريقا من الدوري الممتاز لخوض دور الـ32 لكأس مصر.

وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي كالتالي:

ـ بتروجت × حلوان العام

ـ النجوم × المرج

ـ وي ×إسكو

ـ وادي دجلة × الصيد

ـ السكة الحديد × هليوبوليس

ـ الترسانة × العبور بالقليوبية

ـ الإنتاج الحربي × مصر للتأمين

ـ إيسترن كومباني × تيم أف سي

ـ النصر × اتحاد الشرطة

ـ غزل المحلة × سبورتنج كاسل

ـ طنطا × سمنود

ـ جمهورية شبين × مركز شباب بسيون

ـ دكرنس × بني عبيد

ـ المنصورة × كفر الشيخ

ـ كهرباء الإسماعيلية × الرباط والأنوار

ـ بورفؤاد × رأس البر

ـ القناة × الشرقية

ـ بروكسي × الإسكندرية للبترول

ـ حرس الحدود × دلفي

ـ أبو قير للأسمدة × الحمام

ـ راية × المصري بالسلوم

ـ مصر للمقاصة × الواسطى

ـ لافيينا × نجوم مصر

ـ بترول أسيوط × مركز شباب مغاغة

ـ ديروط × أسمنت أسيوط

ـ توت عنخ أمون × المنيا

ـ الألومنيوم × النصر للتعدين

ـ مكادي × أسوان.

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، ستقام يوم 13 مارس المقبل بين الاهلي والزمالك.