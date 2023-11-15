شكرا لقرائتكم خبر عن أبوقير للأسمدة صاحب أكبر فوزا بدورى المحترفين والمقاصة يحقق أول انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين، أكبر فوزا في مسابقة دورى المحترفين هذا الموسم، بعد مرور 8 جولات من المسابقة، خلال مباراة الأسبوع الثامن على حساب النصر للتعدين.

وفاز أبو قير للأسمدة على النصر للتعدين بخماسية نظيفة ليكون أكبر نتيجة لفريق على الآخر منذ بداية الموسم، حيث لم تشهد المسابقة نتيجة أكبر من الفوز بخماسية.

المقاصة يحقق فوزه الأول

حقق مصر المقاصة فوزه الأول في دورى المحترفين، على حساب جمهورية شبين بهدف مقابل للاشىء ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد أبناء المنوفية عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير .

شهدت مباريات الجولة 5 انتصارات، حيث فاز أسوان على مكادى بثلاثة أهداف لهدفين، وبترول أسيوط على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ، في الوقت الذى حقق فيه أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على النصر للتعدين بخماسية نظيفة، كما فاز مصر المقاصة على جمهورية بهدف مقابل للاشىء، كما فاز طنطا على النجوم بهدفين مقابل هدف .

كما شهدت الجولة 5 تعادلات حيث تعادل بتروجت مع وادى دجلة بهدف لمثله، كما تعادل راية ودكرنس بهدفين لمثليهما، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراتى القناة ووى، ولافيينا وحرس الحدود، بينما انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أسفرت مباريات الجولة عن تسجيل 29 هدفا بفارق هدف وحيد عن الجولة الماضية التي سجلت 28 هدفا، وشهدت مباريات الجولة النتيجة الأعلى منذ انطلاق الدورى بعدما فاز أبو قير للأسمدة على النصر للتعدين بخماسية نظيفة رافعا رصيده إلى 13 نقطة وبات قريبا من أهل القمة بفارق 3 نقاط فقط عن بتروجت صاحب الصدارة، كما سجلت مباراة أسوان ومكادى خمسة أهداف أيضا بعدما انتهت لصالح زهرة الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدفين .