شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يحفز لاعبى الفريق فى معسكر بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، وفي مقدمتهم، رجب عبد القادر نائب الرئيس النادي، وياسر سالم ومحمد موسى وأحمد الطحان أعضاء المجلس، على التواجد في تدريبات الفريق بمعسكر بورسعيد وذلك لتحفيز اللاعبين.

وانطلق أمس الثلاثاء، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، والذي تستضيفه مدينة بورسعيد، في المرحلة الثانية من إعداد الفريق لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.



اعضاء المصري



المصري



جانب من التدريبات



لاعبي المصري



مران حراس المرمى

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد وافق على طلب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.