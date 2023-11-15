شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك في ودية توت عنخ أمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ أمون الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. ويضم التشكيل كل من : حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار . خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح. خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي. ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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