بسبب الرئاسة الشرفية.. إعلامي يكشف رد فعل مرتضى منصور على قرارات مجلس إدارة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أمير هشام، عن رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بعد شطب رئاسته الشرفية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك سحب قرار مجلس إدارة الأبيض السابق بتفويض مرتضى منصور برئاسة لجنة الاشتراكات، وشطب الرئاسة الشرفية، وإبلاغه بضرورة حضور مندوبا عنه لجمع متعلقاته.

وخلال تقديم برنامجه المذاع عبر قناة "النهار"، قال أمير هشام: "مرتضى منصور غاضب بشكل كبير، من قرارات مجلس الزمالك الأخيرة، وسوف يرسل مندوبا عنه لجمع متعلقاته الشخصية من غرفته".

وأضاف الإعلامي: "مرتضى منصور طالب مجلس الزمالك بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه مستحقة له لدى النادي، ويؤكد أنه يمتلك مستندات تثبت ذلك".

وتاب أمير هشام: "رئيس الزمالك السابق، أكد أنه سوف يفعل ما فعله ممدوح عباس وتمسك بالحصول على المبلغ المذكور، دون التنازل عن أي جزء من المبلغ".