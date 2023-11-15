هعمل زي ممدوح عباس ما عمل.. رد قوي من مرتضى منصور بعد شطبه من الرئاسة الشرفية للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - نقل الإعلامي أمير هشام، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على مجلس الإدارة الحالي، برئاسة حسين لبيب، بعد شطب رئاسته الشرفية.

وقال أمير هشام في برنامجه عبر قناة النهار: "مرتضى منصور غاضب بشكل كبير، من قرارات مجلس الزمالك الأخيرة، وسوف يرسل مندوبا عنه لجمع متعلقاته الشخصية من غرفته".

أضاف: "مرتضى منصور طالب مجلس الزمالك بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه مستحقة له لدى النادي، ويؤكد أنه يمتلك مستندات تثبت ذلك".

وأكمل أمير هشام: "رئيس الزمالك السابق، أكد أنه سوف يفعل ما فعله ممدوح عباس وتمسك بالحصول على المبلغ المذكور، دون التنازل عن أي جزء من المبلغ".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن سحب قرار مجلس إدارة الأبيض السابق بتفويض مرتضى منصور برئاسة لجنة الاشتراكات، وشطب الرئاسة الشرفية، وإبلاغه بضرورة حضور مندوبا عنه لجمع متعلقاته.