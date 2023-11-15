الامارات | برشلونة لا يستطيع التوقيع مع جواو فيلكس وكانسيلو معا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لن يستطيع الجمع بين التوقيع للاعبيه البرتغاليين جواو فيلكس وكانسيلو، وذلك بسبب "سقف الرواتب" الذي لا يسمح له بذلك.

يذكر أن فيلكس وكانسيلو يلعبان حاليا لبرشلونة بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد ومان سيتي، وعلى برشلونة تحويل عقديهما الصيف المقبل إلى عقدين دائمين، لكن برشلونة تخطى سقف الرواتب بـ 130 مليون يورو، وسيتوجب عليه أيضا تخصيص 30 مليون يورو للاعبه الجديد البرازيلي روكي القادم الصيف المقبل، ما سيعني أن عليه الاختيار بين فيلكس أو كانسيلو.