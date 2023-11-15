مدرب سيراليون : خطورة مصر من محمد صلاح ولدينا خطة للتعامل معه

ياسر رشاد - القاهرة - شدد أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، على أهمية مواجهة منتخب مصر ، المقرر إقامتها في ثاني جولات التصفيات المؤهلة للمونديال.





وقال مدرب سيراليون ، نحن نملك خطة متكاملة لإيقاف الدولي محمد صلاح الذي يعد الأبرز الآن داخل قوام منتخب مصر.

وواصل خلال تصريحات إعلامية "مواجهة مصر صعبة وستكون قوية جدا، نحترم المنافس خارج الملعب، لكن داخل المستطيل الأخضر هدفنا الفوز، نحن منتخب يملك لاعبين صغار لكن طموحاتنا كبيرة.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفًا على سيراليون ، في مباراة بين الفريقين تقام يوم 19 نوفمبر الجاري ، لحساب الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أولى مواجهات مصر

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره جيبوتي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 التي أعلنت حصولها على حق بث المباراة ، وباقي مواجهات مصر بالمجموعة.

وتقرر عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

وسيتم فتح الباب لوسائل الإعلام لتدريبات منتخب مصر لمدة 15 دقيقة تحديدا من الساعة الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.