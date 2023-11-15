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جاياردو يقترب من قيادة اتحاد جدة

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر مسؤولو نادي اتحاد جدة على تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لقيادة العميد خلفا للمدرب المقال، نونو سانتو.

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وكشفت تقارير صحفية سعودية أكدت أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو  بات مدربا لفريق اتحاد جدة بعد تصويت تم إجراءه في اجتماع مجلس الإدارة للإختيار  بينه وبين الإسباني لوبتيجي.

وكان أسم لوبتيجي أرتبط بقيادة فريق اتحاد جدة السعودي لكن نفت تقارير آخرى ذلك، وأضافت أن جولين لوبيتيجي ينوي رفض الانتقال إلى ، وعدم تدريب الاتحاد، وأكدت التقارير أن الرفض جاء بسبب رغبته في التركيز على الممتاز.

ويستعد اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي،  لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسبمر المقبل، ويلتقي مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفي حال تخطى عقبة بطل أوقيانوسيا، من المقرر ان اتحاد جدة يواجه الأهلي في الدور الثاني يوم 15 ديسمبر.
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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