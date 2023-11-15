بعد قليل..انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بحقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص عن تفاصيل حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

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وترصد لكم بوابة الخليج 365 تفاصيل المؤتمر الصحفي عند انطلاق المؤتمر .

ويحضر المؤتمر الصحفي العديد من النجوم الشخصية المصرية والكروية.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي مساء غد الخميس في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تبدأ مباراة منتخب مصر وجيبوتي مساء غد الخميس ١٦ من شهر من نوفمبر ٢٠٢٣ من الشهر الجاري في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و٧مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨ مساء بتوقيت الإمارات.

قائمه منتخب مصر

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصراً.