بديل نيمار.. حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع ديبالا

كشف الإعلامي حمد الصويلحي، حقيقة مفاوضات نادي الهلال السعودي مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي، ليتم تسجيله بدلًا من البرازيلي نيمار.

وخضع نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما سيغيب عن مباريات الهلال لفترة طويلة، واستقرت إدارة الزعيم، على إسقاط اسمه من القائمة، والتعاقد مع محترف جديد بدلا منه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى وجود، مفاوضات من جانب الهلال، مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، ليحل بديلا للبرازيلي نيمار.

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وكتب الصويلحي عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر”: “إدارة فهد بن نافل رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي العاصمي، لم تدخل في مفاوضات مع ديبالا، للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية.

وأشار إلى أم الهلال لم يتفاوض مع ديبالا، أو أي لاعب آخر، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي، خاصة أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق، لم يحدد حتى الآن احتياجاته الفنية”.

واختتم: “نادي الهلال بنسبة كبيرة، سيتمم تعاقده مع لاعب وسط أو ظهير أيسر، في الميركاتو الشتوي، بدلا من نيمار، فيما يعد دعم الجبهة اليسرى أولوية، بسبب كثرة إصابات ياسر الشهراني، وهبوط مستواه الفني منذ بداية الموسم”.