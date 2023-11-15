نجم منتخب البرازيل على أبواب الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية رحيل اللاعب كاسيميرو نجم منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد السابق إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “Talk Sport” البريطانية أن الدولي البرازيلي كاسيميرو مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي في يناير المقبل.

وشددت الصحيفة أنه في حال وصول عرض مالي مناسب من جانب أحد الأندية السعودية، سيوافق النادي الإنجليزي على رحيل كاسيميرو من أجل الاستفادة من ثمن بيعه للمساعدة في تمويل إعادة بناء ملعب أولد ترافورد.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وقع مع كاسيميرو في عام 2022 بمبلغ 60 مليون جنيه إستيرليني، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ولعب النجم البرازيلي دورًا هامًا في حصول المان يونايتد على المركز الثالث العام الماضي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الوصول لنهائي الكأس مرتين.