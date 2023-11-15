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نجم منتخب البرازيل على أبواب الدوري السعودي

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منتخب البرازيل - كأس العالم 2022

منتخب البرازيل - كأس العالم 2022

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية رحيل اللاعب كاسيميرو نجم منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد السابق إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “Talk Sport” البريطانية أن الدولي البرازيلي كاسيميرو مرشح بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي في يناير المقبل.

وشددت الصحيفة أنه في حال وصول عرض مالي مناسب من جانب أحد الأندية ، سيوافق النادي الإنجليزي على رحيل كاسيميرو من أجل الاستفادة من ثمن بيعه للمساعدة في تمويل إعادة بناء ملعب أولد ترافورد.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وقع مع كاسيميرو في عام 2022 بمبلغ 60 مليون جنيه إستيرليني، قادمًا من الإسباني.

ولعب النجم البرازيلي دورًا هامًا في حصول المان يونايتد على المركز الثالث العام الماضي في ، بالإضافة إلى الوصول لنهائي الكأس مرتين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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