قرار جديد من رئيس الزمالك بخصوص رواتب اللاعبين

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرار جديد بخصوص رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والتعاقدات الجديدة في يناير المقبل.

ويعاني نادي الزمالك حاليا من أزمة إيقاف القيد بسبب الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة بخصوص شيكابالا قائد الفريق، والغاني أتشيمبونج لاعبه السابق.

وتدرس إدارة الزمالك وضع سقف للتعاقدات الجديدة التى تنضم للفريق حال إنهاء أزمة القيد سواء فى يناير أو مع نهاية الموسم الجاري.

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كما يدرس قرر مجلس إدارة نادي الزمالك وضع حد أقصى للرواتب السنوية للاعبين.

وحددت إدارة الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصى للاعبين الفئة الأولى، وذلك من أجل وضع ضوابط صارمة داخل غرف خلع الملابس لمنع حدوث أي خلافات بين اللاعبين.

يذكر أن عقد أحمد سيد زيزو هو الأعلى بين لاعبي الزمالك حيث يتقاضى، 83 مليون جنيه مصري، على مدار 3 مواسم.

ويحصل زيزو على راتب سنوي مع الزمالك قيمته 23 مليون جنيه مصري، في الموسم الأول، تزيد إلى 30 مليونا في الموسم الثاني، ومثلها في الثالث.