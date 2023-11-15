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تطور جديد في إصابة بيلينجهام بعد استبعاده من منتخب إنجلترا

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جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

جود بيلينجهام لاعب

كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد إصابته مع منتخب إنجلترا.

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة مع منتخب إنجلترا، عبارة عن خلع في الكتف.

وكان بيلينجهام قد غاب عن مباراتي مباراتي سبورتنج براجا وفالنسيا مع ريال مدريد بقرار من كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

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وأكدت التقارير أن جود بيلينجهام، عاد اليوم إلى تدريبات ريال مدريد في المدينة ، رغم الاستبعاد للإصابة من منتخب إنجلترا.

وأشارت إلى خضوع النجم الإنجليزي إلى عدة فحوصات طبية من جانب أطباء منتخب إنجلترا خلال الساعات الماضية، قبل استبعاده النهائي لعدم الجاهزية وعاد إلى إسبانيا.

وأوضحت، بيلينجهام تدرب منفردًا اليوم بعد العودة من إنجلترا، وذلك في ضوء البرنامج المقرر له حتى يتعافى من إصابته في الكتف الأيسر.

ويستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره قادش في الجولة المقبلة من يوم 26 نوفمبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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