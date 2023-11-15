تطور جديد في إصابة بيلينجهام بعد استبعاده من منتخب إنجلترا

كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد إصابته مع منتخب إنجلترا.

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة مع منتخب إنجلترا، عبارة عن خلع في الكتف.

وكان بيلينجهام قد غاب عن مباراتي مباراتي سبورتنج براجا وفالنسيا مع ريال مدريد بقرار من كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

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وأكدت التقارير أن جود بيلينجهام، عاد اليوم إلى تدريبات ريال مدريد في المدينة الرياضية، رغم الاستبعاد للإصابة من منتخب إنجلترا.

وأشارت إلى خضوع النجم الإنجليزي إلى عدة فحوصات طبية من جانب أطباء منتخب إنجلترا خلال الساعات الماضية، قبل استبعاده النهائي لعدم الجاهزية وعاد إلى إسبانيا.

وأوضحت، بيلينجهام تدرب منفردًا اليوم بعد العودة من إنجلترا، وذلك في ضوء البرنامج المقرر له حتى يتعافى من إصابته في الكتف الأيسر.

ويستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره قادش في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم 26 نوفمبر.