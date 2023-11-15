موقف قناص الدوري البلجيكي من الانتقال إلى الزمالك

كشف وكيل عدي الدباغ مهاجم نادي شارلروا البلجيكي حقيقة الأنباء المترددة بخصوص إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الاهلي أو الزمالك في الشتاء القادم.

وارتبط اسم الدباغ في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف أحد قطبي الكرة المصرية الاهلي أو الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال،نيكولاس أونيسي، وكيل عدي الدباغ في تصريحات صحفية ” مجددًا الشائعات بدأت تتردد والأخبار الكاذبة إلى الصحافة من جديد”.

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وتابع في حديثه” عدي في الوقت الحالي لاعبًا بصفوف شارلروا وهو ليس على قائمة اللاعبين المطلوب بيعهم من النادي البلجيكي لذا هو مستمر هناك”.

وشارك الدباغ مع المنتخب الفلسطيني في 27 مباراة وسجل 10 أهداف، على مدار 5 سنوات حيث يمثل الأشقاء منذ عام 2018.

ويعتبر الدباغ أهم المواهب العربية الهجومية في الفترة الأخيرة وسبق وأن ارتدى قمصان السالمية، القادسية والعربي في الكويت.