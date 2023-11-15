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الكشف عن الوجهة المقبلة لـ موسيماني بعد رفضه تدريب الزمالك

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بيتسو موسيماني_الوحدة الإماراتي

بيتسو موسيماني_الوحدة الإماراتي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي من العودة لـ الدوري الجنوب إفريقي.

ورفض موسيماني فكرة تدريب نادي الزمالك في الفترة الحالية خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأشارت التقارير إلى أن موسيماني بات قريبًا ن تولي المهمة الفنية لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في خطوة سريعة عقب أيام قليلة من رحيله عن الوحدة.

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ووافق موسيماني لى الانضمام إلى كايزر تشيفز في ظل حاجتهم إلى مدرب جديد، لاسيما أنه كان يدرس العروض المقدمة إليه في الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيتسو موسيماني وافق على تدريب كايزر تشيفز إذا كانت الخطة الخاصة بهم منظمة وتسمح بمساحة كبيرة لإملاء الأمور في النادي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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