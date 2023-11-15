"الأعلى في تاريخ إنجلترا".. مانشستر سيتي يعلن إيرادات عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أصدر مانشستر سيتي تقريرا مفصلا عن إيرادات النادي في موسم 2022/23، مؤكدا تحقيق إيرادات وأرباح قياسية للعام الثاني على التوالي، إلى جانب النمو الأوسع في جميع مجالات النادي بعد موسم تاريخي بالثلاثية.

وحقق النادي إيرادات قدرها 712.8 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 99.8 مليون جنيه إسترليني عن الأشهر الاثني عشر السابقة، وأرباح قدرها 80.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي المسجل في العام السابق البالغ 41.7 مليون جنيه إسترليني.

وأظهرت مصادر الدخل الثلاثة الرئيسية للنادي، وهي الإعلانات التجارية والبث التلفزيوني والمباريات، نموًا كبيرًا على أساس سنوي، مما يعكس المجهود المبذول للنادي في السنوات الأخيرة.

وخلال موسم 2022-23، حصل مانشستر سيتي أيضًا على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة لأندية كرة القدم في العالم، حيث تصدر تقرير Brand" "Finance Football 50 لعام 2023 لأول مرة على الإطلاق بقيمة علامة تجارية تبلغ 1.51 مليار يورو.

وفي كرة القدم، حصل فريق الرجال على لقب دوري الأبطال الأول في تاريخه، ولقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي والخامس في آخر ست سنوات، بالإضافة كأس الاتحاد الإنجليزي السابع، في موسم حقق نسبة فوز ما يزيد عن 72% في جميع المسابقات، وسلسلة من الجوائز الفردية للاعبي فريق الرجال.

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