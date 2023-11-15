"الأندية اللي لعبت لها أكثر من أهدافك".. شوبير يوجه رسالة لاذعة لعمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد الإعلامي أحمد شوبير عمرو وردة لاعب فاركو، عقب إعلان النادي فسخ التعاقد معه، مشيراً إلى أنه معتاد على مثل هذه الأمور.

قال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "انت يا عمرو لاعب دولي وحصلت لك مشكلة مع منتخب مصر وأجيري ساندك، ومنذ عام 2019 لم تنضم للمنتخب، يا راجل ده انت الأندية التي لعبت لها أكثر من عدد الأهداف التي سجلتها من الشتاء الماضي تقريبا في موسم واحد".

أضاف: "عمرو وردة كان في ليماسول القبرصي ومنه راح الرجاء المغربي وقال في أحسن نادي في العالم وفرصتي، وفي 24 أغسطس انتقل إلى دوكسا القبرصي، 5 أيام وفسخ التعاقد وانتقل إلى إيران "الاستقلال الإيراني"، ثم فسخ التعاقد وفي سبتمبر انضم لفريق فاركو قولنا خلاص جه مصر جنب أهله، 5 أندية يا وردة والأهداف التي سجلتها 4 أهداف".

تابع: "انت متعود على فسخ التعاقد يا عمرو، لاريس اليوناني ونادي يوناني آخر فسخا التعاقد، يا عمرو غير معقول أي نادي مهما كان كبير أو صغير لا يهتم بلاعب غير منضبط".

اختتم شوبير: "أتحدث عن لاعب محترف فاهم ماذا تعنى كلمة احتراف ونادي ومعسكر، عقلية اللاعب هنا من يحكم تصرفاته".

يذكر أن نادي فاكو أعلن فسخ التعاقد مع عمرو وردة بسبب عدم التزامه والانقطاع عن تدريبات الفريق، دون إذن.

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