قبل ودية توت عنخ أمون.. تدريبات خاصة لـ الجزيري والونش في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض الثنائي محمود حمدي الونش، والتونسي سيف الجزيري، لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأبيض قبل مواجهة توت عنخ أمون الودية.

ويلتقي الزمالك نظيره توت عنخ أمون الذي يلعب في القسم الثالث، بعد قليل بشكل ودي على ملعب النادي لتجهيز اللاعبين.

وخاض الثنائي الونش والجزيري، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر المقبل، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.