"كان جحيم" مارسيلو يكشف خطة لاعبي ريال مدريد لمحاولة إيقاف ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد السابق، في برنامج "شارلا بودكاست"، عن خطة لاعبي الملكي أثناء مواجهة ميسي عندما كان لاعبا في برشلونة.

وعند سؤاله، هل كان ميسي مجنونا في الكلاسيكو عندما سجل هدف الفوز وخلع قميصه؟، أجاب: "اللعنة، كانت لحظة من الجحيم.

وأضاف مارسيلو: "ميسي لا يتحدث خلال المباريات وحاولت عدم التحدث معه لأنه كان هادئا، وقررنا جميعا تركه هكذا وعدم التعرض له واستفزازه، لأنه إذا قررت مضايقته فسوف تستفزه ومن ثم يغضب، وإذا كان غاضبًا يصبح الأمر أكثر صعوبة".

جدير بالذكر، انضم مارسيلو إلى نادي فلومينينسي البرازيلي في موسم 2022/23 قادما من أولمبياكوس، في صفقة انتقال حر.

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