"مع أحد المعجبين".. زيزو ينشر صورته مع صلاح والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك صورته مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة جيبوتي، المقرر لها غدا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

علق زيزو على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" باستخدام رمز تعبيري لعلم مصر، وتفاعلت الجماهير على الصورة، إذ كتب أحدهم: "التاريخ ومحمد صلاح"، فيما علق آخر: "زيزو مع أحد المعجبين".

يذكر أن منتخب مصر يواجه جيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

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