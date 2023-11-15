ماذا قدم محترفو منتخب مصر قبل التوقف الدولي ومواجهة جيبوتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكتملت صفوف المنتخب الوطني المصري اليوم الثلاثاء مع انضمام الثلاثي المحترف: نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد وجناح آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

وتضم القائمة التي اختارها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة جيبوتي أيضاً محترفين في أوروبا ومنطقة الخليج وهم: محمد النني لاعب أرسنال، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي وحمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري وطارق حامد لاعب ضمك السعودي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، للاطلاع على القائمة كلها.. اضغط هنا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جيبوتي، في السادسة مساء 16 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما يواجه سيراليون في الرابعة عصر يوم 19 من نفس الشهر، في ليبيريا ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية ماذا قدمّ اللاعبون المحترفون خارج مصر بعد انضمامهم للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي مع أندية لانضمامهم للمنتخب:

محمد صلاح

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 17 مباراة بمختلف المسابقات؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 4 لزملائه خلال 1262 دقيقة لعب.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم الجمعة الماضي فوز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالمسابقة للمرة الخامسة في مسيرته، بعد نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021، كما أعلنه ليفربول في ذات اليوم أفضل لاعب خلال الشهر ذاته بصفوفه.

مصطفى محمد

وشارك المهاجم صاحب الـ 25 عاماً بقميص نانت في 10 مباريات بالنسخة الجارية من الدوري الفرنسي؛ حيث سجل 5 أهداف خلال 693 دقيقة لعب.

وفاز مصطفى محمد، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الماضي داخل فريقه بعد حصوله على أعلى نسبة في تصويت الجمهور لأفضل لاعب في الشهر، والتي وصلت إلى 47.53%.

محمد النني

لاعب الوسط صاحب الـ 31 عاماً لم يُشارك كثيرًا مع أرسنال لإصابته فيما شارك في 3 مباريات بقميص المدفعجية في مختلف البطولات بواقع 10 دقائق.

عمر مرموش

ويُقدم صاحب الـ 24 عاماً موسمًا مميزًا مع آينتراخت الذي انضم له مطلع الموسم الجاري 2023/2024؛ حيث شارك معه في 19 مباراة بمختلف البطولات فسجل 10 أهداف وصنع هدفين خلال 1234 دقيقة لعب.

محمود حسن "تريزيجيه"

وشارك اللاعب العائد من إصابة مع فريق طرابزون خلال الموسم الجاري في 8 مباريات ببطولة الدوري التركي؛ حيث صنع هدفا خلال 311 دقيقة لعب.

حمدي فتحي

ويُقدم لاعب الوسط صاحب الـ 29 عاماً مستويات جيدة مع فريق الوكرة الذي شارك بقميصه في 7 مباريات بالدوري القطري؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 630 دقيقة لعب.

طارق حامد

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 35 عاماً بقميص ضمك في 8 مباريات ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث صنع هدفاً خلال 732 دقيقة لعب.

ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع فريقه ضمك لتطبيقه عقوبة الإيقاف الصاردة ضده من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

محمد شريف

وشارك المهاجم صاحب الـ 27 عاماً بقميص الخليج في 13 مباراة بمسابقتي الدوري والكأس؛ حيث سجل هدفين وصنع هدفًا خلال 1075 دقيقة لعب.