شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، علي فرج، يوسف سليمان، سلمى هاني، وروان العربي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز روان العربي على الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 11-3.

ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-4, 11-9, 9-11, 11-4.

ـ فوز سلمى هاني على راشيل أرنولد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-4, 11-6.

ـ فوز يوسف سليمان على إيان يو نج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-9, 11-6, 11-2.

ـ فوز علي فرج على الكندي ديفيد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-4