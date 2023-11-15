شكرا لقرائتكم خبر عن الونش والجزيرى يؤديان تدريبات تأهيلية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود حمدي "الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بعد قليل أمام توت عنخ أمون.

وخاض اللاعبان تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق ساجرادا الانجولى وسوار الغينى وأبو سليم الليبى.