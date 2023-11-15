شكرا لقرائتكم خبر عن الونش والجزيرى يؤديان تدريبات تأهيلية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وخاض اللاعبان تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق ساجرادا الانجولى وسوار الغينى وأبو سليم الليبى.
ويضم التشكيل كلا من :
حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد
خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .
خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.
خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.
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