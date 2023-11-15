شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خضر يقود هجوم منتخب الشباب امام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام ليبيا في بطولة شمال افريقيا المقامة في تونس.

وجاء تشكيل المنتخب :

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، محمد سمير ، معتز محمد ، احمد محمد زكي ، كريم ربيعه ، احمد خالد جمعة ، عبد الرحمن خالد ، حسن أبو المعاطي ، عمر خضر ، محمد السيد ، مروان محمود.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر، وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.