شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: "عندنا أحسن لاعيبه في القارة وأتمنى المنتخب يقدم عرضا كبيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني يمتلك أفضل لاعبين على مستوى القارة الأفريقية، ولا يجب أن يكون هناك تخوف من مواجهة أي منتخب.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم": نتمنى التوفيق لمنتخبنا مباراة جيبوتي مهمة لأنها ضربة البداية والمكسب سيكون مهم وأتمنى العرض يكون قوي والأهداف كثيرة لأنها ستكون بمثابة إنذار للفرق الأخرى في المجموعة.

أضاف: عندنا مجموعة من اللاعبين المحترفين على مستوى مميز جداً وفيتوريا يسير بشكل جيد والنتائج مبشرة وهذا هو الطبيعي لمنتخب مصر، أن يصل كأس العالم ويتوج بأفريقيا، ويكون المرشح الأول في البطولات، وأيضاً الزمالك والأهلي أكبر ناديين حصدوا بطولات أفريقية على مستوى الأندية ونتحدث عن تاريخ كبير جداً.

واصل: ما كان يحدث بعدم التأهل لكأس العالم أو عدم التتويج بكأس الأمم هو أمر غير طبيعي لمنتخب مصر، يجب ألا نخوف الجماهير من المنتخبات، عندنا محمد صلاح وزيزو وعمر مرموس عندنا أحسن لاعيبة في القارة، ليس طبيعياً أن نخشى مواجهة المغرب والجزائر، والتاريخ في المواجهات يؤكد ذلك.

واختتم: يجب على فيتوريا في المحاضرات أن يحفز اللاعبين وأن نضع ألف حساب للمنتخبات الصغيرة، لأننا على مدار تاريخنا لا نخرج من بطولة بسبب المنتخبات الكبيرة ولكن بسبب المنتخبات الصغيرة.