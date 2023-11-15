شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي لتدعيم مركز الجبهة اليسرى فى يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو النادي الأهلي على تدعيم مركز الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، من أجل تلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي حدد عددا من المراكز التي تحتاج للتدعيم أبرزها الظهير الأيسر.

ويعاني الأهلي من ازمة في مركز الظهير الأيسر مع الضغط الذي يتعرض له التونسي علي معلول بسبب كثرة مشاركاته، بخلاف قلة خبرات كريم الدبيس اللاعب الشاب ، والذي يحتاج إلى اكتساب خبرات وثل مواهبه.

من الأسماء المرشحة لتدعيم الظهير الأيسر بالأهلي؟

يوجد أكثر من لاعب يفكر الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة القادمة، مثل أحمد فتوح لاعب الزمالك ومحمد حمدي لاعب بيراميدز ومحمد شكري لاعب سيراميكا ومحمد حمدي لاعب إنبي.

ومن الأقرب للتعاقد معه؟

يعد الثنائي أحمد فتوح ومحمد حمدي لاعب بيراميدز هما الأقرب للتعاقد معهما سواء في يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن عقديهما مع أنديتهما ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهما التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وهل يمكن للأهلي ضم فتوح من الزمالك أم ينتظر حتى نهاية عقده؟

لم يتضح موقف التفاوض مع فتوح ، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، ولكن المؤكد أنه من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم الأهلي، ومن الوارد أن يتم التفاوض مع ناديه لشراء المدة المتبقية في عقده لاسيما بعد عرضه للبيع من قبل ناديه أو الانتظار حتى نهاية الموسم وضمه بالمجان.

وما موقف محمد حمدي مع بيراميدز؟

رغم أن بيراميدز يضغط على حمدي للتجديد وقدم له عرضا مغريا للغاية من أجل تجديد عقده لمدة 4 مواسم ، ولكن اللاعب لديه رغبة ملحة في العودة للأهلي، ويؤجل اتخاذ أي خطوة في مستقبل استمراره مع الفريق السماوي.

وهل يعود محمد شكري؟

لا يزال موقف محمد شكري معلقا، ولكن اللاعب يحق له العودة للأهلي حال دفع مبلغ 7 ملايين جنيه لصالح نادي سيراميكا، وكان بإمكانه ضم اللاعب في لصيف الماضي، ولكن رفض كولر الأمر، حيث لا يعد شكري الخيار الأول في حسابات كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بالأهلي.