شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: انتقال أحمد فتوح لصفوف الأهلي وارد بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق، اقتراب أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء من الانتقال بالنادى الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور على إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي يفاوض أحمد فتوح بقوة واحتمال كبير يلتحق بالأهلي لأن العلاقة بينه وبين الزمالك وصلت لطريق مسدود خاصة بعد أزمة مغادرته المعسكر قبل مباراة زد بالدوري وقرارات مجلس الإدارة الخاصة بتغريمه وإيقافه بخلاف عرضه للبيع.

أضاف طارق السيد: أنه بالإضافة لقرارات مجلس إدارة الزمالك تجاه فتوح بعد واقعة مغادرته لمعسكر الفريق، هناك خلاف أيضاً على المقابل المادي لتجديد عقده مع النادي.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول عروض لثلاثى الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى حارس المرمى بعد التمسك بقرار عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرفض مسئولو الزمالك التراجع عن قرار بيع ثلاثى الفريق بعد ما بدر منهم من عدم التزام على حد وصفهم ليلة مباراة زد بدورى nile وخروجهم من المعسكر دون إذن من الجهاز الفنى.