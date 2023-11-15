شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري: أندية سعودية وقطرية طلبت ضم مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العروض المقدمة بشأن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروضا من أندية مصرية في الوقت الحالي بشأن التعاقد مع اللاعب.

أكد مصيلحي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وعن مستقبل استمرار مابولولو مع الاتحاد السكندري، أوضح مصيلحي، أن مجلس إدارة النادي لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال الموضوع محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب في قلعة الشاطبي خلال الأيام المقبلة.

ويستعيد فريق الاتحاد السكندري جهود أحمد ياسين مدافع الفريق بعد أسبوع عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به بعد إصابته بكدمة في الركبة اليمنى، وغيابه عن مباريات زعيم الثغر منذ فترة، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لزعيم الثغر برئاسة الدكتور محمد الصاوي، ويخوض حاليا المرحلة الأخيرة في برنامج التأهيلي، ومن ثم الانتظام في تدريبات فريقه.

من ناحية أخرى، اتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ويلعب زعيم الثغر مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي يوم الخميس المقبل، ثم مباراة ودية مع بلدية المحلة يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن يخوض المباراة الودية يوم 22 من الشهر الحالي، ولكن لم يتحدد طرفها حتى الآن.

في سياق جديد، انتظم سيف تقا مدافع الاتحاد السكندري في التدريبات الجماعية لفريقه، ليعلن جاهزيته للمشاركة في مباريات فريقه بعد انتهاء فترة توقف الدوري، بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وعانى سيف تقا من الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن مباريات زعيم الثغر الأخيرة، قبل أن ينهي برنامجه التأهيلي وينتظم في مران زعيم الثغر.