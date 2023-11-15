شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتأخر أمام ليبيا 1 / 0 فى الشوط الأول ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا بتقدم المنتخب الليبي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء في بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس .

سجل معتز محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 31 ولكن تم إلغائه من الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مرمى المنتخب الليبي.

فيما سجل مروان فوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي ودربكة من دفاع منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لاعب ليبيا بقدمه اليمنى على يمين حارس منتخب مصر.

ورغم محاولات منتخب مصر للشباب الكثيرة على مرمى منتخب ليبيا ولكن بدون جدوى وينتهي الشوط بتقدم المنتخب الليبي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل المنتخب المصري كالتالي:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، محمد سمير ، معتز محمد ، احمد محمد زكي ، كريم ربيعه ، احمد خالد جمعة ، عبد الرحمن خالد ، حسن أبو المعاطي ، عمر خضر ، محمد السيد ، مروان محمود.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر، وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.