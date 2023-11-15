7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق بالعودة إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، من أجل حل أزمة المهاجم الصريح في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، وإيقاف محمود كهربا عن المشاركة في مباريات الدوري.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في بداية الموسم الجاري بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الموسم الماضي.