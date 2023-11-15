شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : أعلم إمكانيات شيكابالا ولكن نسعى للتوازن بين السن والمهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، ان مباراة الغد أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم، تعد من اهم مباريات الفريق في مشواره بالتصفيات لانه يعتبر ان مباراة البداية هي اهم مباراة في المشوار كاملا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي المقام علي هامش المباراة ، قرارات المدرب كلها قرارات فنية، ولا يوجد تدخلات من أحد ، ونمتلك حاليا 3 لاعبين في مركز المهاجم وهم محمد شريف ومصطفي محمد وعمر مرموش وهم متألقون مع فرقهم من بداية الموسم.

وأضاف فيتوريا انه قام باستدعاء محمد شريف في المعسكر الحالي نظرا لتألقه مع فريقه في الدوري السعودي، اما عن شيكابالا فقد اكد فيتوريا انه يعلم إمكانيات اللاعب منذ ان كان محترفا في سبورتنج لشبونة، ولكنه كمدير فني يحاول عمل توزان بين المهارة وعامل السن.

وتحدث فيتوريا عن مستقبل المنتخب، مؤكدا انه يسعي دائما لتنفيذ خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة لبناء جيل جديد وقوي للفراعنة، من خلال وضع لاعب أساسي وآخر احتياطي يتفاوت بينهما العمر لتحقيق التوازن، مشيدا بمستوي شيكابالا وإصراره وخبرته الدائمة.

أما عن أزمة فتوح وصبحي لاعبا الزمالك، فقد أكد انه لم يطلب عرض التحقيقات عليه وانه فقط أراد معرفة نتيجة التحقيق من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعبين.